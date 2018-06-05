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Львівська облрада дала «добро» на створення п’яти громад у Сокальському районі

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 5 червня, Львівська облрада затвердила зміни до Перспективного плану Сокальського району. Він передбачає створення п’ятьох міських громад. Відповідне рішення прийняли під час сесії облради. «За» проголосували 46 депутатів, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з проектом рішення, у Сокальському районі створять:

  • Белзьку міську громаду (із центром у м. Белз);
  • Великомостівську міську громаду (із центром у м. Великі Мости);
  • Сокальську міську громаду (із центром у м. Сокаль);
  • Червоноградську міську громаду (із центром у м. Червоноград);
  • Сілецьку міську громаду (із центром у м. Соснівка).

Як пояснив під час обговорення питання перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, всі п’ять громад будуть профіцитними, тобто доходи переважатимуть над видатками. І таким чином громади матимуть потрібний фінансовий ресурс на всі свої потреби.

Склад кожної із п’яти громад виглядатиме так:

Зазначимо, сьогодні під стінами Львівської облради із акцією протесту зібралися мешканці міста Соснівка, сіл Сілець, Межиріччя і Волсвин, які вимагали не допустити їхнього об’єднання в Червоноградську ОТГ. Відтак затверджені зміни до Перспективного плану Сокальського району передбачають створення окремої Сілецької міської громади, в яку й увійдуть згадані населені пункти.

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