Львів’ян запрошують на тиждень опер у Львівському оперному театрі

З 5 по 10 червня у стінах Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької покажуть вісім незабутніх вистав та концертів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Вівторок, 5 червня – Романтичний фортепіанний вечір (Дзеркальна зала)

Піаніст Костянтин Товстуха представить моно-романтичну програму в Дзеркальній Залі Львівської Національної Опери.

Для фортепіанного речиталю музикант вибрав два монументальних шедеври німецького романтизму – Першу сонату Роберта Шумана та Cонату D 959 Франца Шуберта, опубліковану посмертно.

Костянтин Товстуха належить до генерації найбільш перспективних та обдарованих українських молодих виконавців, володар багатьох міжнародних премій, серед яких Перша премія Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті В.Горовиця в м. Києві (2000), Переможець 6-го Міжнародного конкурсу піаністів в м. Алмати, Казахстан (2013), Медаль та Спеціальна Відзнака Конкурсу піаністів «Maria Canals» в м. Барселона, Іспанія (2014), Бронзова медаль та дві спеціальних відзнаки престижного міжнародного форуму «Piano Campus» в місті Понтуас, Франція (2016) та інші. Географія гастролей музиканта включає в себе Україну, Росію, Італію, Францію, Америку, Іспанію, Німеччину, Данію, Австралію, Казахстан.

Початок о 19.00. Квитки за посиланням – тут

Середа, 6 червня – одноактні балети «Шехеразада/Кармен-сюїта»

«Шехеразада» – одноактний балет, який народився з колоритної музики М.Римського-Корсакова, натхненого східним шедевром – казками «Тисяча й одна ніч». Пряний запах музики, вишукана архітектура східного танцю, зваба любовних сцен, неймовірні костюми захоплюють глядачів своєю красою.

«Кармен-сюїта» – твір, що увібрав майстерність кількох творців. Це передусім музика видатного французького композитора–романтика Ж.Бізе – автора безсмертної опери «Кармен». Вона захопила своєю енергетикою і пристрасністю сучасного російського композитора Р.Щедріна, який по-своєму потрактував її ритмічні епізоди і написав новий твір – хореографічний, присвятивши його видатній балерині сучасності М.Плісецькій. У нашому театрі бачимо нову версію цього балету – модерну в танці, декораціях і костюмах.

Початок о 18.00. Квитки за посилання – тут

Четвер – 7 червня, Неділя – 10 червня – опера «Наталка Полтавка»

«Наталка Полтавка» – опера М. Лисенка за п’єсою І. Котляревського. Сюжет опери приваблює щирою любов’ю до простого народу, оптимізмом, реалістичним відображенням сільського життя.

Класична історія про любов і вірність за п’єсою, з якої починався український театр на початку ХІХ століття. Її знає тепер кожен школяр, але не кожен слухав народні мелодії в обробці Лисенка і чарівливі голоси талановитих співаків в ролях головних героїв: Наталки, Петра, Терпилихи, Возного, Виборного і Миколи.

7 червня початок о 18.00. Квитки за посилання – тут

10 червня початок о 12.00. Квитки за посилання – тут

П’ятниця – 8 червня, Неділя – 10 червня – опера «Дон Паскуале»

Герої опери «Дон Паскуале» – старий самотній багатий чоловік дон Паскуале, його племінник Ернесто, дотепний лікар Малатеста, молода красива вдова Норіна – опиняються в пікантній ситуації, гостроту якої може зняти лише розіграш, жарт. Саме вони розрубують гордіїв вузол, і кожен із персонажів полегшено зітхає, не тримаючи ні на кого зла. А глядачі отримують величезний заряд позитивної енергії.

8 червня- початок о 18.00. Квитки за посиланням – тут

10 червня- початок о 18.00. Квитки за посиланням – тут

Субота, 9 червня – Благодійний концерт оркестру Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької

Оркестр Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької проведе благодійний концерт у Дзеркальній залі Львівської опери для збору коштів на лікування свого колеги Олександра Пахолківа. Олександр Пахолків понад 15 років працював артистом оркестрів обох театрів.

Силою мистецтва та чудовою музикою творитимемо добро разом!

Програма концерту:

Н. Кравчук. Концерт для контрабаса з оркестром

А. Шоу. Концерт для кларнета з оркестром

Ф.Гульда. Концерт для віолончелі з оркестром

Початок о 15.00. Квитки за посиланням – тут

Субота, 9 червня – опера «Трубадур»

«Трубадур» – одна з найяскравіших опер Дж. Верді, похмура романтична драма, повна фатальних таємниць і любовних пристрастей. Два брата, трубадур Манріко і Граф ді Луна, не маючи гадки про свої родинні зв’язки, стають непримиренними суперниками в боротьбі за владу і за любов герцогині Леонори.

Натхненний п’єсою іспанського драматурга А.Г. Гутьєреса, Верді зумів створити надзвичайно яскраві музичні образи героїв. Це циганка Азучена – хранителька таємниці походження Манріко, розривалася між материнською любов’ю і жагою помсти; підступний Граф ді Луна; благородний Манріко і його кохана Леонора. Їх доповнюють колоритні постаті циган, солдат і наближених графа, окреслені в чудових хорах.

У Львівському оперному театрі вистави виконується італійською мовою з українськими субтитрами.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – тут