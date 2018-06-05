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Львів’ян запрошують на презентацію книги листувань Любомира Гузара з матір’ю

Олександр Косик

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В четвер, 7 червня, о 16.00 год. у Львові (Центр Митрополита Андрея Шептицького, конференц-зал) відбудеться презентація книги «Найдорожча Мамусю!», я кій опубліковано листування о. Любомира Гузара з матір’ю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Блаженніший Любомир належав до тих нечисленних церковних діячів, чия медійна впізнаваність і навіть більше — моральний авторитет — виходили далеко за рамки його Церкви, і його слово багато важило не тільки для греко-католиків, а й для людей, далеких від релігії. Усім тим, хто зберіг добру пам’ять про Патріарха Любомира, і кому запали в серце його настанови, неодмінно буде цікавою книжка: листування Любомира Гузара з його матір’ю Ростиславою, яке охоплює (з перервами) період з 1975 до 1992 року.

Усі ці роки (та й, мабуть, задовго до того, хоча листів за раніший період не віднайдено) о. Любомир Гузар щомісяця, а то й щотижня, якщо цьому не перешкоджали справи та роз’їзди, сідав писати листа, що починався тими самими словами: «Найдорожча мамусю!». Копії цих листів він зберігав у своєму особистому архіві, де вони заповнили кілька грубих папок. Це листування охоплює, серед іншого, період, коли відбувалися доленосні для України та Греко-Католицької Церкви події: вихід Церкви з підпілля, проголошення незалежності України, повернення Патріарха Мирослава-Івана Любачівського до Львова й розбудова церковних структур у рідному краї. Про всі ці події, як і про багатьох осіб, у них задіяних, у листуванні можна знайти цікаві й досить відверті коментарі», – повідомляють організатори (Інститут Історії Церкви УКУ та Видавництво УКУ).

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