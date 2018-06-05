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Львів’ян запрошують у Стрийський парк на пробіг «Здоровий лікар – здорова нація»

Юлія Шпак

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У суботу, 9 червня, о 9:00 год у Стрийському парку (вул. Самчука, 8) відбудеться пробіг «Здоровий лікар – здорова нація». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Метою заходу є створення позитивного іміджу сучасного лікаря, який своїм прикладом заохочує громадян до здорового способу життя та відповідального ставлення до свого здоров’я.

До участі у заході запрошуються лікарі та члени їх родин, а також жителі Львова та області, які ведуть або ж тільки розпочинають вести активний та здоровий спосіб життя.

Цього року у межах пробігу плануються наступні дистанції:

  • 5 км
  • 2 км
  • 500 м (для дітей віком від 8 до 14 років)
  • 100 м (для найменших учасників віком до 7 років).

Реєстрація на сайті: https://runstyle.net/events/zdorovyj-likar-zdorova-natsiya/

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