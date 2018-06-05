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Через ДТП за участю поліцейського проведуть службове розслідування

Юлія Шпак

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Призначено службове розслідування за фактом автопригоди на Львівщині, учасником якої став поліцейський. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 червня о 18.45 на автодорозі Кудирявці – Новий Милятин у Буському районі.

«Попередньо встановлено, що 43-річний мешканець Кам’янка-Бузького району, працівник поліції, керуючи автомобілем «Шкода Октавія», скоїв наїзд на велосипедистку, 61-річну жительку Буського району. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Водія затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні поліцейських.

За фактом ДТП районною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Керівництвом Головного управління Національної поліції у Львівській області призначено службове розслідування.

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