У мерії відбудеться аукціон гонт з ангелами, гроші з якого скерують на допомогу українським бійцям

В рамках благодійного проекту «Ангели надії від захисників спокою і сторожів правди» журналісти та рятувальники малюватимуть ангелів на гонтах під пильним наставництвом відомого художника-іконописця Лева Скопа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Кульмінацією заходу стане благодійний тихий аукціон із намальованих робіт, який відбудеться 7 червня у Львівській міській раді, а виручені кошти підуть на допомогу українським військовим.

«Проект «Ангели надії» було започатковано з відомими львів’янками. Але з огляду на високу зацікавленість і результативність, ми вирішили його продовжити. Першими виявили бажання журналісти, а рятувальники зголосилися доєднатися і прийняти проект у себе. Відтак вийшло символічно. Бо кожен є захисником на своєму фронті. Надзвичайники захищають нас від лих, журналісти від брехні, а військові, заради яких фактично і реалізовується цей проект, бережуть наш мир і спокій», — зазначила координатор проекту Ярина Капітан.

Проект «Ангели надії від захисників спокою і сторожів правди» організатори присвятили Дню журналіста, який в Україні відзначають 6 червня. Саме цього дня працівники медіа та МНС зберуться для спільного малювання небесних охоронців.