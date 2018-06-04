ОСТАННІ НОВИНИ

У мерії відбудеться аукціон гонт з ангелами, гроші з якого скерують на допомогу українським бійцям

Соломія Григор'єва

|

В рамках благодійного проекту «Ангели надії від захисників спокою і сторожів правди» журналісти та рятувальники малюватимуть ангелів на гонтах під пильним наставництвом відомого художника-іконописця Лева Скопа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Кульмінацією заходу стане благодійний тихий аукціон із намальованих робіт, який відбудеться 7 червня у Львівській міській раді, а виручені кошти підуть на допомогу українським військовим.

«Проект «Ангели надії» було започатковано з відомими львів’янками. Але з огляду на високу зацікавленість і результативність, ми вирішили його продовжити. Першими виявили бажання журналісти, а рятувальники зголосилися доєднатися і прийняти проект у себе. Відтак вийшло символічно. Бо кожен є захисником на своєму фронті. Надзвичайники захищають нас від лих, журналісти від брехні, а військові, заради яких фактично і реалізовується цей проект, бережуть наш мир і спокій», — зазначила координатор проекту Ярина Капітан.

Проект «Ангели надії від захисників спокою і сторожів правди» організатори присвятили Дню журналіста, який в Україні відзначають 6 червня. Саме цього дня працівники медіа та МНС зберуться для спільного малювання небесних охоронців.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...