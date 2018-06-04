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У Львові викрали Mazda 6

Омелян Шевчук

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У Львові на вулиці Під Голоском викрали автомобіль Mazda 6. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

 

Сьогодні вранці о 08.35 на «102» надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Mazda 6, чорного кольору, 2009 року випуску.

На фото приклад викраденого авто

За словами заявника, востаннє він бачив авто вчора ввечері, коли залишив його під будинком по вулиці Під Голоском, 17В.

Державний номер викраденого авто ВС4114СІ.

Усіх кому відома доля зниклого авто просять сповістити правоохоронців.

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