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У Львові рятувальникам довелось знімати з дерева 13-річного юнака, який поліз за м’ячем

Юлія Шпак

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У Львові рятувальники зняли з дерева підлітка, який поліз за м’ячем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 3 червня о 20:29 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Чукаріна, 20 заліз на дерево та не може самостійно спуститися 13-річний хлопець.

«Юрко разом із друзями гралися м’ячем. В результаті гри м’яч залетів на дерево. Хлопець вирішив повернути забавку, заліз на висоту близько 4 м, аби зняти м’яч, але назад злізти самостійно вже не зміг. Довелося викликати рятувальників»,- йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали фахівці 29 ДПРЧ м. Львів. Рятувальники за допомогою драбини-палки спустили хлопця й передали батькам. Також юному герою нагадали про елементарні правила безпеки й попросили більше не ризикувати власним життям.

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