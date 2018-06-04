У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем

Сьогодні Львів попрощався з загиблим бійцем Юрієм Довгаником. Уродженець Львова помер у військовому госпіталі Дніпра від важких поранень. Поховали Героя на Личакові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Юрій Довганик, боєць 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила, похований на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань № 76.

Довідка

Юрій Довганик народився 29 травня 1971 року в місті Львові. Закінчив школу та отримав вищу професійну освіту в рідному місті.

Із 29 травня 2015 року зарахований бійцем 8-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Брав безпосередню участь в АТО у с. Піски Донецької області. У 2016 році був стрільцем добровольчого батальйону ОУН та бійцем 8‑го окремого батальйону «Аратта». З 13 березня — водій-стрілець взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Помер від важких поранень, отриманих на передовій, у військовому госпіталі Дніпра. В Героя залишилися дружина та донька. Кілька днів тому йому виповнилося 47 років.

Фото: ЛОДА