ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем

Юлія Шпак

|

Сьогодні Львів попрощався з загиблим бійцем Юрієм Довгаником. Уродженець Львова помер у військовому госпіталі Дніпра від важких поранень. Поховали Героя на Личакові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Юрій Довганик, боєць 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила, похований на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань № 76.

Довідка

Юрій Довганик народився 29 травня 1971 року в місті Львові. Закінчив школу та отримав вищу професійну освіту в рідному місті.

Із 29 травня 2015 року зарахований бійцем 8-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Брав безпосередню участь в АТО у с. Піски Донецької області. У 2016 році був стрільцем добровольчого батальйону ОУН та бійцем 8‑го окремого батальйону «Аратта». З 13 березня — водій-стрілець взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Помер від важких поранень, отриманих на передовій, у військовому госпіталі Дніпра. В Героя залишилися дружина та донька. Кілька днів тому йому виповнилося 47 років.

Фото: ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...