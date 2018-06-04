Повалені дерева та несправні дощоприймачі: мерія ліквідовує наслідки негоди

Зараз комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків негоди. Значних пошкоджень в місті не виявлено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Маємо інформацію про падіння гілки в районі Цитаделі, але там не пошкоджено ніякого об’єкта. Не справились з кількістю води два дощоприймачі в Личаківському районі. Зараз комунальні служби їх розчищають. Є інформація про падіння гілок на вул. Клепарівській. Зараз там ускладнений рух. Працюють відповідні служби. Гілками пошкоджено машини і лінії електромереж ЛКП „Львівсвітло“. Також було падіння гілки на вул. Ярошенка, там пошкоджень нема», — розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Як уточнили на «Гарячій лінії міста», на вул. Клепарівській, 13 від падіння гілок дерев пошкоджено 3 автомобілі, а також лінії електромереж.

За інформацією голови Личаківської районної адміністрації Івана Лозинського, на вул. Левицького з кількістю води не впорались дощоприймачі. Комунальні служби їх зараз чистять.

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Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, за попередньою інформацією на вул. Каліча гора («Цитадель») пошкоджено гілки дерев; на вул. Кобилянській зафіксовано обрив вуличного освітлення; на вул. Джерельній відбулося замулення дощоприймачів. Комунальні служби вже працюють на місці.



Львівська міська рада просить мешканців з розумінням поставитись до незручностей, які можуть виникати через роботу комунальних служб, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди.

Фото: соцмережі