На Жидачівщині водій на Mitsubishi влетів у дерево. Є постраждалі

Вчора, 3 червня, близько 05:30 год., на автодорозі Миколаїв – Калуш, між смт Журавно і с. Мельничі Жидачівського району 22-річний водій автомобіля Mitsubishi Lanser не впорався з керуванням, з’їхав із проїжджої частини дороги і врізався у дерево. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Внаслідок ДТП водія і двох пасажирів автомобіля госпіталізували в Жидачівську центральну районну лікарню.

Сам водій отримав забій грудної клітки, забій плеча і плечового пояса; 16-річний житель смт Журавно – перелом ключиці, а 19-річну жительку із закритою черепно-мозковою травмою, мозковою комою скерували відразу у реанімаційне відділення. Її стан важкий.

Наразі всі обставини події встановлюються.