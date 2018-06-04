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На Жидачівщині водій на Mitsubishi влетів у дерево. Є постраждалі

Олена Карп'юк

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Вчора, 3 червня, близько 05:30 год., на автодорозі Миколаїв – Калуш, між смт Журавно і с. Мельничі Жидачівського району 22-річний водій автомобіля Mitsubishi Lanser не впорався з керуванням, з’їхав із проїжджої частини дороги і врізався у дерево. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Внаслідок ДТП водія і двох пасажирів автомобіля госпіталізували в Жидачівську центральну районну лікарню.

Сам водій отримав забій грудної клітки, забій плеча і плечового пояса; 16-річний житель смт Журавно – перелом ключиці, а 19-річну жительку із закритою черепно-мозковою травмою, мозковою комою скерували відразу у реанімаційне відділення. Її стан важкий.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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