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На турбазі у Сколівському районі отруїлись четверо дітей

Олена Карп'юк

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Вчора, 3 червня, о 12:00 год., надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що на турбазі «Соколине гніздо» у с. Коростів Сколівського району четверо дітей, віком від 7 до 17 років, поскаржились на стан здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Медики встановили діагноз потерпілим – гострий гастроентероколіт неясної етімології. Від госпіталізації хворі відмовились, їхній стан задовільний.

Зазначимо, гастроентероколіт – захворювання, при якому запальний процес проходить одночасно в шлунку, тонкому і товстому кишечнику. Гострий гастроентероколіт виникає внаслідок грипу, алергічної реакції, харчових отруєнь та внаслідок інших хвороб інфекційного характеру.

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