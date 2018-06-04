На турбазі у Сколівському районі отруїлись четверо дітей

Вчора, 3 червня, о 12:00 год., надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що на турбазі «Соколине гніздо» у с. Коростів Сколівського району четверо дітей, віком від 7 до 17 років, поскаржились на стан здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Медики встановили діагноз потерпілим – гострий гастроентероколіт неясної етімології. Від госпіталізації хворі відмовились, їхній стан задовільний.

Зазначимо, гастроентероколіт – захворювання, при якому запальний процес проходить одночасно в шлунку, тонкому і товстому кишечнику. Гострий гастроентероколіт виникає внаслідок грипу, алергічної реакції, харчових отруєнь та внаслідок інших хвороб інфекційного характеру.