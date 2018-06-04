На трасі Київ-Чоп «Рено» влетіло у парапет: постраждав водій автівки

Сьогодні, 4 червня, на трасі Київ-Чоп «Рено» в’їхало у парапет. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

«Водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд перешкоду, а саме на парапет. Надзвичайники витягли його з автомобіля, оскільки він був затиснений та доставили у лікарню. Зараз поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – розповіли у Нацполіції Львівщини.

Фото: Ігоря Зінкевича