На Львівщині працівники підприємства накрали металу на 400 тисяч

Правоохоронці затримали зловмисників, які за налагодженою схемою викрадали майно одного із публічних акціонерних товариств. Загальна сума заподіяних збитків становить близько 400 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

У п’ятницю, 1 червня, під час транспортування чергової партії кольорових металів вагою у понад 500 кг й було викрито трьох зловмисників. Також поліцейські затримали вантажний автомобіль, яким здійснювали перевезення викраденого.

«Правоохоронці встановили, що група працівників підприємства регулярно вивозила за межі його території відходи виробництва: різноманітні механізми та їхні частини. Опісля їх реалізовували як брухт чорних та кольорових металів. Загалом оперативники задокументували незаконне заволодіння майном підприємства на суму більше 400 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до скоєння злочину, а також мережу збуту викраденого майна. Розслідування триває.