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На Львівщині працівники підприємства накрали металу на 400 тисяч

Олена Карп'юк

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Правоохоронці затримали зловмисників, які за налагодженою схемою викрадали майно одного із публічних акціонерних товариств. Загальна сума заподіяних збитків становить близько 400 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

У п’ятницю, 1 червня, під час транспортування чергової партії кольорових металів вагою у понад 500 кг й було викрито трьох зловмисників. Також поліцейські затримали вантажний автомобіль, яким здійснювали перевезення викраденого.

«Правоохоронці встановили, що група працівників підприємства регулярно вивозила за межі його території відходи виробництва: різноманітні механізми та їхні частини. Опісля їх реалізовували як брухт чорних та кольорових металів. Загалом оперативники задокументували незаконне заволодіння майном підприємства на суму більше 400 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до скоєння злочину, а також мережу збуту викраденого майна. Розслідування триває.

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