Мерія створила спеціальну карту, щоб львів’яни долучались до озеленення міста

На сайті Львівської міської ради розміщена карта з даними щодо потреб в озелененні. Мешканці та підприємці можуть долучитись до озеленення, використовуючи цю карту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

Для покращення екологічного стану та озеленення міста Львова розроблено карту «Долучись до озеленення міста» (розміщено на офіційному сайті ЛМР в рубриці «Місто»), метою якої є інформування громадськості та підприємців про необхідність закупівлі та висадки зелених насаджень в локаціях, зазначених на карті.

На карті позначено місце висадки дерев або кущів, порода саджанця та його кількість, а також характеристики саджанців. Висадку дерев та кущів обов’язково необхідно погоджувати з районною адміністрацією.

«Озеленення міста зазвичай формує імідж та враження про місто чи певну його частину, саме краса зовнішнього простору біля міських споруд створює наш настрій і затишок.

Ще одна важлива функція рослин — очищення повітря від пилу, сажі, шкідливих газів. Деякі з цих речовин рослинні організми здатні знешкоджувати, переробляючи на нетоксичні сполуки. 72% завислих речовин повітря осідає на деревах, чагарниках та траві. Зелені насадження зменшують запиленість повітря у вегетаційний період на 42%, а у безлистий період — на 37%.

Деревні рослини позитивно впливають на мікроклімат, понижують температуру повітря влітку, пом’якшують морози взимку, зменшують силу вітру, регулюють вологість повітря, послаблюють міські та виробничі шуми в 4−5 разів”, — зазначають у відділі екології та природних ресурсів ЛМР.