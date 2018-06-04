Доба на Донбасі пройшла без втрат

Протягом минулої доби, 3 червня, російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази відкривали вогонь із важкого озброєння – артилерії калібром 122мм та мінометів калібром 120мм і 82мм. Внаслідок бойових дій жоден український військовий на Донбасі не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Найбільш активні бойові дії протягом минулої доби тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське.

Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері, близько 21:00 год., із гармат калібру 152мм вони обстріляли населений пункт Талаківка, випустивши по селищу міського типу не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає. Дані щодо руйнувань наразі уточнюються.

Під час бойових дій втрат у складі Об’єднаних сил немає.