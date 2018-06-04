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Частина Львова і Винник не матиме світла. Перелік адрес

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 4 червня, у зв’язку із плановими ремонтними роботами частині мешканців Львова та Винник призупинять подачу електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».

 

У Галицькому районі до 15:00 год. світла не матимуть мешканці на вул. Коперника, 3-9, 10-16, Ф. Ліста, 5-9, 6-10, а з 10:00 до 12:00 год. – жителі на вул. Чайковського, 16.

До 17:00 год. без електропостачання залишиться частина Франківського району: вул. Айвазовського, 3А, 5А, 5Б, 7А, 9А, Бойчука, 45, 47, 51, 26, 28, Музики, 3Г, 11Б, 11А, 49, 51, 42А, 42, 44, 46, 46А, 48, 48Б, 50.

Знеструмленими до 17:00 год. також будуть такі будинки у Шевченківському районі: вул. Біберовича, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Шевченка, 139-314, вул. Барбарисова, Горобинна, Досвітня, Лучкая, Парова, Розлога, Тіниста, Чикаленка (всі будинки).

Також у Винниках до 17:00 год. не буде світла у всіх будинках на вул. Кільцевій.

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