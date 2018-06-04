Авторів зі Львівщини запрошують взяти участь у літературному конкурсі «Казки з Донбасу»

Автори зі Львівщини мають можливість взяти участь у літературному конкурсі «Казки з Донбасу». Прийом творів відбувається з 15 травня до 22 червня 2018 року, визначення та оголошення переможців – до 26 червня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Казки з Донбасу» – літературний конкурс для українських авторів – як досвідчених, так і початківців. Конкурс організовується для того, щоб відібрати найкращі твори та видати їх окремою книгою. Така книга стане у нагоді батькам і педагогам та дозволить у доступній для дітей формі ознайомитись із проблематикою війни.

Організатори – організація української молоді «Спадщина», інформаційна підтримка – департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації

Контактний телефон: 093-88-28-131 – Андрій. З умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням.