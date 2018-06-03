Як у Львові проходить Leopolis Grand Prix

Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницького перетворився на відкритий музей автомобілів. Адже третій день поспіль там відбувається щорічний Міжнародний фестиваль класичних (старожитніх) автомобілів «Леополіс Гран Прі». Про це Львівському порталу повідомили в управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як спільно з головним суддею змагань Володимиром Кулиничем, дали старт II етапу автоперегонів ретро-автомобілів, які проходили трасою «Львівський трикутник» по вул. Вітовського, пл. І.Франка, вул. Стрийськїй та вул. Героїв Майдану.

Зазначимо, що сьогодні о 18 год відбудеться закриття фестивалю та нагородження переможців ІІ Етапу Кубку України серед історичних транспортних засобів.

Фестиваль відбувається за сприяння Львівської облдержадміністрації. Організатор – громадська організація авто-фан-клуб «ЗАЗ-Козак».

Довідково:

Цьогоріч у Міжнародному фестивалі класичних (старожитніх) автомобілів «Леополіс Гран Прі» беруть участь близько 200 екіпажів з України, Польщі, Литви, Австрії, Італії, США, Словаччини, Єстонії, Чехії. Україну представляють автолюбителі Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. Загалом, на фестивалі присутні представники зі 48 автоклубів України та Європи. Найбільша закордонна група – з 30-ти польських екіпажів.

Окрім цього, представлений неймовірний ряд автомобілів американського виробника: CADILLAC CALAIS (1967), CADILLAC DE VILLE (1962), DODGE ROYAL (1956), Ford A Roadster (1929), BUICK ELECTRA 225 LIMITED (1972), Ford Farlane (1963), Ford Thunderbird (1955), Ford Granada (1976).

Фото: управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.