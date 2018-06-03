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В ДТП загинула «Місіс світу-2018»

Юлія Шпак

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В ніч на 3 червня загинула в ДТП модель Санія Шакірова, володарка титулу Missis world міжнародного конкурсу краси Miss Universe Beauty-2018. Причиною смерті стали травми, отримані у результаті ДТП на автотрасі Баликчі-Ананьєво-Каракол, повідомляє K-News,передає 24 канал.

 

Зазначається, що дівчина сиділа на пасажирському сидінні в таксі. Водій не впорався з керуванням, Санія Шакірова загинула на місці, ще один пасажир госпіталізований у важкому стані.

Відомо, що у Саніі Шакірова залишилися троє дітей.

Фото: Кореспондент

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