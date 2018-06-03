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У Львові вшанували пам’ять Любомира Гузара

Юлія Шпак

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Вчора, 2 червня, на Львівщині відбулися заходи, присвячені світлій пам’яті патріарха УГКЦ Любомира (Гузара) – «Патріарх Любомир. Перша річниця народження до неба». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У Львівському органному залі відбувся концерт духовної музики. У виконанні хору, оркестру та солістів Заслуженої академічної капели України «Трембіта» прозвучали духовні твори сучасних композиторів: «Світанкова меса» норвежця Ола Г’єйло та «Реквієм для живих» американця Дена Форреста.

«Блаженніший Любомир був людиною завжди стурбованою тим, як поширювати нашу віру. Він все життя на це поклав. Він любив трудитися. І навіть в похилому віці старався не гаяти часу і працював, не покладаючи рук. Наш сум за його втратою обернувся тріумфом. Адже це був знак здобутку, бо коли людина праведна відходить у вічність він за нас благає Бога», – звернувся до присутніх Митрополит Ігор (Возьняк).

Окрім того, в Соборі Св. Юра сьогодні вранці відслужили Архиєрейську Божественну Літургію та панахиду.

Нагадаємо, Любомир Гузар був главою Української греко-католицької церкви упродовж 2005−2011 років. Його серце перестало битися 31 травня 2017 року на 85-му році життя.

Нагадаємо, Львівський портал опублікував 10 фактів із життя Любомира Гузара.

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