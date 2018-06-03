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На трасі Київ-Чоп «Жигуль» збив жінку

Юлія Шпак

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Вчора, 2 червня, на автодорозі Київ-Чоп «Жигуль» збив 42-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22.50 на автодорозі Київ-Чоп у селі Солонка Пустомитівського району.

«Водій автомобіля ВАЗ-2103, 59-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 42-річну мешканку Миколаєва. Внаслідок наїзду жінка отримала забої. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішуєтьсяпитання про відкриття кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

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