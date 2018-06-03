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На Львівщині п’яний водій на мікроавтобусі злетів у кювет

Юлія Шпак

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Вночі на Львівщині водій не впорався зі своїм автомобілем та з’їхав у кювет. Чоловік перебував у сильному алкогольному сп’янінні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Вчора близько 23 години ночі патрульні виявили ДТП на 13 км 300 м автодороги Львів-Самбір-Ужгород.

«Водій автомобіля Mercedes Benz Vito не був уважним під час руху, не врахував дорожньої обстановки і з’їхав у кювет. На щастя, чоловік не постраждав. У чоловіка інспектори виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку і результат вразив – 2,8 проміле. На 43-річного мешканця Пустомитівського району склали два протоколи: за скоєну ДТП та керування в нетверезому стані», – йдеться у повідомленні.

Загалом за ніч патрульні склали 9 протоколів на водіїв, які сіли нетверезими за кермо.

 

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