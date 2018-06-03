На Івано-Франківщині майже добу шукали 4-річного хлопчика, який заблукав у лісі

Правоохоронці Прикартаття знайшли 4-річного хлопчика, якого шукали майже добу. Пошуки дитини позпочали пообідньої пори учора, 2 червня, а тривали вони до 7 години сьогоднішнього ранку. Знайшли хлопчика в лісі, де він спав під деревом. Про це повідомили у Нацполіції України.

Учора, 2 червня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 4-річного жителя Рожнятівського району. Дитина пішла з дідом випасати худобу і заблукала у лісі.

«Після двох годин пошуків власними силами родичі зниклої дитини звернулися до поліції. Після цього на пошуки хлопчика негайно вирушили поліцейські, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії, працівники ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згодом до них приєдналися сотні небайдужих місцевих жителів та мешканців інших сіл і міст Прикарпаття, які відгукнулися на повідомлення про зникнення дитини

«Пошуки тривали усю ніч. Сьогодні, 3 червня, близько 7.00 дитину знайшли сплячою під деревом у лісі. Стан здоров’я хлопчика задовільний, його повернули батькам», – додають у поліції.

Фот: поліція