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Мешканців Львівщини попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Юлія Шпак

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Впродовж декількох дні на Львівщині збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 03 – 05 червня збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі у екосистемах та дотримуватися елементарних правил безпеки:

  • не кидати в лісі палаючі недопалки;
  • не розводити багаття в густих заростях, під низько звисаючими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур;
  • не випалювати суху траву в полях і на лісових галявинах, не розводити багаття у вітряну погоду і залишати його без нагляду;

В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!

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