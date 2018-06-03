Мешканців Львівщини попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Впродовж декількох дні на Львівщині збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 03 – 05 червня збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі у екосистемах та дотримуватися елементарних правил безпеки:

не кидати в лісі палаючі недопалки;

не розводити багаття в густих заростях, під низько звисаючими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур;

не випалювати суху траву в полях і на лісових галявинах, не розводити багаття у вітряну погоду і залишати його без нагляду;

В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!