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Завтра Львовом пройде молитовна хода

Юлія Шпак

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Завтра, 3 червня, о 12.00 год., у Львові відбудеться урочиста процесія з нагоди Урочистого Свята Божого Тіла. Службу Божу, яка розпочнеться об 11.00 год., очолить Єпископ Пьотр Лібера, Правлячий Єпископ Плоцьої Дієцезії РКЦ (Польща). Про це повідомляє«Духовна велич Львова».

 

Процесійна хода вирушить від пл. Катедральної, 1 (Катедральний Собор Внебозвяття ПДМ) за маршрутом: пл. Катедральна – пл. Міцкевича – просп. Свободи – вул. Ак. Гнатюка – вул. Листопадового Чину – вул. Каменярів – вул. Петра Дорошенка – пл. М. Шашкевича – вул. С. Бандери (Храм Св. Марії Магдалини).

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