В Академії сухопутних військ відбувся випуск молодих офіцерів

Сьогодні, 2 червня, у Національній академії сухопутних військ відбувся випуск молодих офіцерів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

Урочиста церемонія розпочалася винесенням Бойового Прапора Академії та зустріччю начальником Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковника Сергія Попко. Після цього відбувся святковий мітинг.

«Саме вам надалі розбудовувати Збройні сили України, примножувати здобутки українського війська. Вам випала шляхетна доля – у важкий час випробувань дати гідну відсіч ворогам Батьківщини! Будьте гідні надій, які на вас покладаються. Пам’ятайте і творчо застосовуйте усе те, чому ми вас навчили, не цурайтесь вчитись усе своє життя. Ніколи не здавайтесь, які б випробування вам не випали», – підкреслив підчас свого звернення до молодих офіцерів генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Продовжились заходи врученням випускникам дипломів. Від імені всіх новоспечених лейтенантів урочисту клятву випускника Академії проголосив золотий медаліст, учасник бойових дій на Сході, лицар ордена «За мужність» ІІІ ступеня лейтенант Андрій Пец.

Освятив випускників на успішну службу керівник Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ, владика Михаїл (Колтун), Єпископ Сокальсько-Жовківський.

На останок військовослужбовці Національної академії пройшли урочистим маршем. А завершився ритуал дефіле військового оркестру Національної академії та виконанням пісенно-танцювальної композиції артистами хореографічної групи.

Військове звання «лейтенант» цього дня отримали понад три з половиною сотні вихованців видового військового вишу. Серед них – 25 учасників бойових дій на сході України, які у 2014 році вступили на навчання до Академії безпосередньо з фронту. Восьмеро військовослужбовців за мужність та професіоналізм, що були виявлені у зоні бойових дій на сході України, відзначені державними нагородами. Орденами «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені бійці – учасники боїв за Слов’янськ лейтенанти Андрій Пец, Іван Голубка, Юрій Горбатюк, Іван Талпа та Вадим Масовець. За звитягу, виявлену в боях за Слов’янськ, медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджені випускники-лейтенанти Володимир Карпета та Віталій Цуньовський. А лейтенант Юрій Манецький – медаллю «Захиснику Вітчизни» за виявлену мужність у боях за Савур-Могилу.

Серед цьогорічних випускників – п’ятеро завершили навчання з відзнакою та золотою медаллю. Це лейтенанти Андрій Пец, Олександр Шерихов, Євгеній Гаврилов, Тарас Йосипчук та Анна Новак. Дипломи з відзнакою отримали ще 26 випускників.

Пліч-о-пліч у строю вишикувались молоді офіцери – командири підрозділів механізованих й танкових військ, ракетних військ та артилерії, підрозділів інженерних військ, а також фахівці з морально-психологічного забезпечення.

Більшість випускників поповнять лави Сухопутних військ Збройних Сил України. Також понад два десятки лейтенантів продовжать службу в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України, ще майже 20 – у Військово-Морських Силах, двоє проходитимуть службу у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України. Чимало з них, після становлення на первинних посадах та злагодження у підрозділах, відбудуть для виконання завдань за призначенням у район проведення Операції об’єднаних сил.

До речі, з часів заснування і до сьогоднішнього дня Академією Сагайдачного здійснено понад 80 випусків офіцерів. За роки незалежності України це вже 25-й випуск молодих лейтенантів та четвертий випуск в Національній академії сухопутних військ за роки війни.

Понад три з половиною сотні випускників Національної академії сухопутних військ, за мужність і героїзм, проявлені під час бойових дій на сході України, нагороджені державними нагородами. А кожен п’ятий український воїн-захисник, який відзначений найвищим званням Герой України, – випускник Академії. Всього 9 колишніх вихованців Національної академії сухопутних військ удостоєні цього високого звання.

Фото: Академія сухопутних військ