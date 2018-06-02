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У Жовківському районі палав недіючий млин

Юлія Шпак

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У Жовківському районі вогнеборці ліквідували пожежу в недіючій будівлі млина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 1 червня о 14:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Боянець Жовківського району.

«Пожежа виникла в цегляній трьохповерховій недіючій будівлі млина, критій шифером. До місця події негайно виїхали вогнеборці Жовківського району. О 16:13 пожежу вдалось локалізувати, та о 16:30 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 250 кв.м. та дерев’яне перекриття на площі 300 кв.м», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: Варта-1

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