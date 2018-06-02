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Патрульні нагадують батькам, як захистити дитину від падіння з вікна

Юлія Шпак

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Патрульні просять батьків подбати про безпеку своїх дітей у домівках. Та нагадують, як захистити дитину від падіння з вікна. Основні правила прес-служба Патрульної поліції у Львівській області оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

 

«З приходом тепла та спеки багато хто відкриває вікна. Але люди забувають, яку це може нести небезпеку, коли в квартирі є малі діти. Батьки, саме ви маєте створити безпечне середовище для дітей у власних домівках», – йдеться у повідомленні.

Також патрульні нагадують декілька правил:

– Не залишайте дітей на самоті в кімнаті, якщо відчинене вікно;
– Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла залізти на підвіконня;
– Не грайте з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому будь-якої пори року;
– Встановіть замки, блокіратори чи фіксатори, які не дозволять відкрити вікно;
– Якщо є можливість, встановіть на вікна решітки.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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