Патрульні нагадують батькам, як захистити дитину від падіння з вікна

Патрульні просять батьків подбати про безпеку своїх дітей у домівках. Та нагадують, як захистити дитину від падіння з вікна. Основні правила прес-служба Патрульної поліції у Львівській області оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

«З приходом тепла та спеки багато хто відкриває вікна. Але люди забувають, яку це може нести небезпеку, коли в квартирі є малі діти. Батьки, саме ви маєте створити безпечне середовище для дітей у власних домівках», – йдеться у повідомленні.

Також патрульні нагадують декілька правил:

– Не залишайте дітей на самоті в кімнаті, якщо відчинене вікно;

– Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла залізти на підвіконня;

– Не грайте з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому будь-якої пори року;

– Встановіть замки, блокіратори чи фіксатори, які не дозволять відкрити вікно;

– Якщо є можливість, встановіть на вікна решітки.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області