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П’ять гандболісток «Галичанки» змагаються у лавах національної збірної за квиток на Євро-2018

Юлія Шпак

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Гандболістки львівської «Галичанки» змагаються у складі національної збірної за квиток на Євро-2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У передостанньому відбірковому матчі до Євро-2018 збірна України поступилася фавориту — збірній Норвегії — триразовому чемпіону світу та семиразовому чемпіону Європи з рахунком 21:26 (8:10). Українки продемонстрували гідну боротьбу, виступаючи ще й без трьох травмованих гравців основи — Лесі Смолінг, Юдіт Балог та Євгенії Левченко. Матч проходив 30 травня у Києві. У заявці збірної перебували п’ятеро гандболісток львівської «Галичанки» — Наталія Савчин, Наталія Воловник, Наталія Стрюкова, Ілона Гайкова, Ірина Стельмах. Ілона Гайкова відзначилася двома голами.

Заключний матч кваліфікації наша збірна зіграє 2 червня проти Хорватії на виїзді (місто Вуковар). На цю гру головний тренер збірної Борис Чижов узяв трьох гандболісток «Галичанки» — Наталію Стрюкову, Наталію Воловник та Ірину Стельмах. Крім них участь у матчі братиме й екс-капітан львів’янок Леся Смолінг.

Попри те, що наша збірна після проведених 5-ти турів посідає останнє місце у групі, вона все ж зберегла шанс на вихід на Євро-2018 з другого або третього місця.

Докладніше прорахував журналіст Сергій Цукіло, Федерація гандболу України.

Відбір на чемпіонат Європи-2018. Група 1

Турнірна таблиця після п’яти турів

  1. Норвегія — 10 очок (м`ячі +48). Гарантувала вихід на Євро!
  2. Хорватія — 4 очки (+4)
  3. Швейцарія — 4 очки (-31)
  4. Україна — 2 очки (-21)

Можливість поборотися за путівку нам залишив результат іншого матчу 5-го туру нашої групи, в якому Хорватія на виїзді розтрощила Швейцарію 33:16. На жаль, для українок, хорватки зуміли забезпечити собі дуже хорошу різницю м’ячів, а голи матимуть значення.

Аби посісти друге місце в групі збірній України потрібно:

— в останньому турі на виїзді перемогти Хорватію з різницею в + 11 голів;

— в іншому матчі останнього туру Швейцарію має в гостях програти Норвегії.

Якщо Україна переможе Хорватію, а Швейцарія програє Норвегії, тоді Україна, Хорватія та Швейцарія матимуть по 4 очки. Всі ці очки здобуті у матчах між цими командами. Якщо три команди мають однакову кількість очок, то їх розташування у таблиці визначатиметься:

1) за кількістю очок здобутих у матчах між цими трьома командами;

2) за різницею забитих-пропущених м’ячів проведений у матчах між цими трьома командами;

3) за іншими показниками.

У внутрішньому протистоянні трьох кандидатів на друге місце перед останнім туром у Хорватії найкраща різниця голів (+17), в України (-3), в Швейцарії (-17).

Якщо Україна виграє у Хорватії з різницею менш ніж в +11, то наша команда посяде підсумкове третє місце. Навіть в такому випадку може залишиться певний шанс на вихід на Євро-2018, адже одна найкраща третя команда з семи відбірних груп отримає путівку.

1 тур

Норвегія — Україна 35:22 (19:13)

Хорватія — Швейцарія 32:28

2 тур

Україна — Хорватія 26:22 (16:11)

Швейцарія – Норвегія 12:29

3 тур

Швейцарія — Україна 21:15 (9: 7)

Хорватія — Норвегія 25:32

4 тур

Україна — Швейцарія 21:22 (9:9)

Норвегія — Хорватія 33:27

5 тур

30 травня. Україна — Норвегія 21:26 (8:10)

30 травня. Швейцарія — Хорватія 16:33 (8:13)

6 тур

2 червня. Хорватія — Україна

2 червня. Норвегія – Швейцарія

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