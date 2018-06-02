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Очільника сербської церкви внесли до бази «Миротворця»

Юлія Шпак

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Глава Сербської православної церкви Патріарх Сербський Іриней (Гаврилович Мирослав) потрапив у базу даних українського волонтерського проекту «Миротворець» у розділ «Чистилище» як антиукраїнський пропагандист. Відповідні дані внесені у базу сайту «Миротворець», пише 24 канал.

 

«Патріарх Іриней, єпископ Сербської Православної Церкви, антиукраїнський пропагандист. Противник незалежності українського православ’я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ. Розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі», – йдеться у повідомленні.

Він був обраний настоятелем Сербської Православної Церкви у січня 2010 року.

Зазначається, що Патріарх Іриней  у травні гучно висловився про створення єдиної помісної церкви в Україні. Зокрема, він заявив, що «мученицька Українська церква опоганюється блюзнірством розкольників, насильством і кровопролиттям. Всякий, хто допомагає українським розкольникам, це ворог не тільки Російської церкви і руського міра, але також і всіх православних слов’янських народів і всього православного світу».

Фото: УНН

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