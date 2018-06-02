На Львівщині «Форд» збив 21-річну дівчину: постраждала – в реанімації

На Львівщині 21-річна дівчина потрапила у реанімацію внаслідок наїзду авто «Форд». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 червня близько 20.30 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» в одному з сіл Самбірського району.

Водій автомобіля «Форд», 25-річний мешканець Самбірського району, скоїв наїзд на пішохода – 21-річну місцеву мешканку. З тілесними ушкодженнями дівчину було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.