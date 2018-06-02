Минулої доби на Донбасі ворог поранив одного українського захисника

Минулої доби внаслідок бойових дій один наш військовослужбовець зазнав кульового поранення внаслідок ворожого снайперського обстрілу. Це сталося поблизу Кам’янки. Стан здоров’я українського військовослужбовця характеризується як важкий. Його було доставлено до лікарні міста Авдіївка. Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний центр Нацбезпеки України.

Луганський напрямок

Протягом 1 червня тут зафіксовано 7 прицільних ворожих обстрілів. Розриви від ворожих мін калібру 120 мм, що заборонені Мінськими угодами, фіксували наші оборонці поблизу Кримського.

Вчора на Луганському напрямку у переважній більшості ворог вів провокаційні обстріли із застосуванням піхотної зброї, зокрема гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів. Ці обстріли зафіксовано в районі н.п. Троїцьке, Кримське, Луганське, Золоте. При цьому, оборонці Кримського фіксували ворожий обстріл з озброєння БМП.

Донецький напрямок

Минулої доби знову спостерігалася ворожа активність. Тут зафіксовано 26 прицільних обстрілів з боку противника. Ворог випустив по декілька снарядів з артилерії калібру 122 мм по оборонцям Чермалика. Окрім цього, міномети калібру 82 мм противник застосовував по захисникам Павлополя.

Російсько-окупаційні війська вели вогонь по оборонних укріпленнях Українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї. Непоодинокі ворожі вогневі провокації відбулися в районі н.п. Піщевик, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Талаківка, Березове та Широкине.

Після 22 години по захисникам н.п. Славне вів вогонь ворожий снайпер.