Військова прокуратура перевірятиме законність отримання військовослужбовцями статусу учасника бойових дій

Військова прокуратура Західного регіону України, провівши моніторинг засобів масової інформації, у тому числі соцмереж, та прийом громадян – учасників АТО, установила, що серед діючих та колишніх військовослужбовців учасників АТО виникла соціальна напруга, викликана отриманням окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій. Йдеться про осіб, котрі знаходилися в тилу і фактичної участі у бойових діях не брали. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури.

Як стало відомо, деякі військовослужбовці участь у бойових діях не приймали, а перебували у штабах військових частин в зоні проведення бойових дій декілька днів, до прикладу, 3-5, а згодом, у лічені тижні, отримали статус УБД. Це при тому, що бійці, котрі насправді давали відсічі і стримували агресора-окупанта, можуть чекати на посвідчення тривалий період часу.

Крім того, деякі з військовослужбовців лише формально були включені в склад сил та засобів, які залучались та брали безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, забезпеченні її проведення. Такі особи отримали статус УБД та, відповідно, пільги і грошові виплати, передбачені нормативними актами.

«З метою уникнення соціальної напруги та вжиття дієвих заходів, військова прокуратура регіону проведе вивчення законності надання статусу учасника бойових дій, за результатами якого буде вирішено питання із вжиття заходів відповідного реагування», – зазначив т.в.о. військового прокурора регіону Михайло Балан і додав, що в державі потрібно припинити так званий «військовий туризм» у зону проведення Операції Об’єднаних сил.

У зв’язку з цим звертаємо увагу представників ЗМІ, правозахисників та всіх небайдужих громадян, що в разі наявності інформації про вищенаведені факти, потрібно звертатися та повідомляти про такі протиправні дії до військової прокуратури Західного регіону України.

Контактний телефон військової прокуратури Західного регіону України для усного звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку: (032) 233-31-18 та електронна адреса для роботи з електронними зверненнями громадян: sk@vpzhr.gp.gov.ua.

Довідково: статус учасника бойових дій надається: військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО ДФС, МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДКВС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також особам добровольчих формувань, що були включені до складу ЗС, МВС, НП, Нацгвардії та інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів.