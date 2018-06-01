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Випускників та студентів запрошують на стажування в уряді

Дарина Смеречанська

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Координаційний комітет Національної програми стажувань в центральних органах виконавчої влади оголосив про початок конкурсного відбору на літнє стажування в міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі уряду.

 

Як відомо, 23 травня уряд ухвалив рішення про запуск пілотного проекту «Національна програма стажування в центральних органах виконавчої влади».

Відтак, Національна програма стажування запрошує студентів та випускників пройти 3-місячне стажування в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Міністерстві інфраструктури, Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Міністерстві юстиції, Міністерстві молоді та спорту, Міністерстві закордонних справ або Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Взяти участь у конкурсному відборі на стажування можуть громадяни України, які є студентами-бакалаврами останнього року навчання, студентами-магістрами, або випускниками, які отримали диплом не раніше, як в червні 2013 року.

Стажери працюватимуть з керівниками стажування: заступниками міністрів, директорами департаментів та генеральними директорами директоратів. Учасники Національної програми стажувань братимуть учать в розробці політик, аналізуватимуть інформацію та офіційні документи, готуватимуть презентації та інформаційні довідки. Більше про роботу стажера можна дізнатись за посиланням:http://interns2018.org.ua/terms.

Для участі в конкурсі зацікавлені кандидати мусять подати заявку на офіційному сайті проекту:  interns2018.org.ua. Частиною заявки є есе на тему: “Як я бачу свою роль в розбудові держави”. Кінцевий термін подачі заявок – 23:59 12 червня 2018 року.

Після завершення прийому анкет усі кандидати будуть запрошені пройти онлайн-тестування на ерудицію та аналітичні здібності. За результатами оцінки есе та онлайн-тестування найкращі кандидати будуть запрошені на співбесіду з потенційними керівниками стажувань.

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