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В понеділок на Личаківському кладовищі поховають бійця, який загинув на Донбасі

Юлія Шпак

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В понеділок, 4 червня на Личаківському кладовищі поховають 47-річного Юрія Дованика, який загинув на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

 

Зазначається, що у неділю, 3 червня, о 18:00 в Каплиці Різдва Хрестителя Господнього Іоана УПЦ КП (вул.Пекарська, 51) відбудеться поминальна служба за загиблим Довгаником Юрій Дмитрович, водійєм-стрільцем взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Похорон та прощання відбудеться 4 червня 11.00 год. у храмі Святих ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Воїна поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, що Львівський портал повідомляв, що Юрій Довганик помер у госпіталі Дніпра.

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