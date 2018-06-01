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Управління юстиції передало мікроавтобус для дитячого будинку сімейного типу

Андрій Котенський

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Сьогодні, 1 червня, з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, Головним управлінням юстиції у Львівській області було вручено мікроавтобус Mercedes для потреб одного із чотирьох дитячих будинків сімейного типу, які функціонують у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

 

«Мама-вихователь Катерина Долгова робить надзвичайно добру та непросту справу. Завдяки їй десятеро діток отримали материнську любов та сімейний затишок. Ми передали їм у користування мікроавтобус, щоб зробити їхнє життя трохи комфортнішим. Щоб вони мали змогу подорожувати своєю дружньою та великою родиною», – прокоментувала керівник Львівської юстиції Іванна Смачило.

Також для потреб чотирьох дитячих будинків сімейного типу м. Львова Головним управлінням юстиції у Львівській області були передані одяг для дітей та товари повсякденного вжитку.

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