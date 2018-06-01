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У Жовківському районі 186 рятувальників ліквідовують масштабну пожежу торфу

Юлія Шпак

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У Жовківському районі рятувальники ліквідовують масштабну пожежу торфу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Упродовж 1 червня рятувальники продовжують здійснювати ліквідацію пожежі торфу в с. Ситихів Жовківського району.

«Горіння торфу відбувається окремими осередками на площі 120 000 кв.м.  До ліквідації пожежі залучено 186 рятувальників, 14 одиниць пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки. Ліквідація пожежі триває», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

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