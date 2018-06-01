У центрі Львова поруч із готелем горів будинок. Вогонь гасили 40 рятувальників

Вчора, 31 травня, о 20:59 год., до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на горищі 4-поверхової будівлі з мансардою, що на вул. Наливайка, 6. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

На ліквідацію пожежі прибули 40 рятувальників з 9 одиницями техніки, однак їхній приїзд ускладнило неправомірне паркування на вул. Наливайка та прилеглих до неї вулиць.

«Рятувальники здійснювали роботи з ліквідації горіння за трьома основними напрямками. Одні зосередили зусилля на пошуку джерела загорання, адже пожежа мала прихований характер й поширювалася пустотами. Паралельно з цим вогнеборці здійснювали розвідку пожежі та оглядали приміщення на наявність людей. Поруч із будинком розташований готель, тож третій вирішальний напрям полягав у запобіганні перекидання пожежі на готель як на об’єкт з масовим перебуванням людей», – йдеться у повідомленні.

При загасінні пожежі рятувальники знімали покрівельні конструкції як ззовні, так і зсередини будівлі, аби ліквідувати тління у пустотах.

Пожежу вдалося ліквідувати о 22:41 год. Вогонь знищив дах на площі 80 кв. м.

Внаслідок події ніхто не постраждав, у будинку на момент пожежі люди не перебували. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.