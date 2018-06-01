ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова поруч із готелем горів будинок. Вогонь гасили 40 рятувальників

Олена Карп'юк

|

Вчора, 31 травня, о 20:59 год., до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на горищі 4-поверхової будівлі з мансардою, що на вул. Наливайка, 6. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

 

На ліквідацію пожежі прибули 40 рятувальників з 9 одиницями техніки, однак їхній приїзд ускладнило неправомірне паркування на вул. Наливайка та прилеглих до неї вулиць.

«Рятувальники здійснювали роботи з ліквідації горіння за трьома основними напрямками. Одні зосередили зусилля на пошуку джерела загорання, адже пожежа мала прихований характер й поширювалася пустотами. Паралельно з цим вогнеборці здійснювали розвідку пожежі  та оглядали приміщення на наявність людей. Поруч із будинком розташований готель, тож третій вирішальний напрям полягав у запобіганні перекидання пожежі на готель як на об’єкт з масовим перебуванням людей», – йдеться у повідомленні.

При загасінні пожежі рятувальники знімали покрівельні конструкції як ззовні, так і зсередини будівлі, аби ліквідувати тління у пустотах.

Пожежу вдалося ліквідувати о 22:41 год. Вогонь знищив дах на площі 80 кв. м.

Внаслідок події ніхто не постраждав, у будинку на момент пожежі люди не перебували. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...