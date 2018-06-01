Травневий пасажиропотік аеропорту «Львів» зріс майже на 53%

Обсяг пасажирських перевезень Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у травні збільшився на 52,9%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі летовища.

За результатами діяльності ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у травні 2018 р. авіаперевезеннями скористалися 132,3 тис. пасажирів, що на 52,9% більше, ніж у травні 2017 р. (86,5 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 315, що на 29,6% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 015).

Загалом, за січень-травень 2018 р. пасажиропотік зріс на 51,2% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (315,9 тис. пасажирів) і досяг позначки в 477,7 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 32,1%, з 4 005 до 5 289.