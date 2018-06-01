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Сьогодні відзначають Міжнародний день захисту дітей

Юлія Шпак

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Сьогодні,1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей. В Україні відзначається щорічно з 1998 року, передає Львівський портал.

 

Міжнародний день захисту дітей — святкується щорічно 1 червня. Був заснований в листопаді 1949 у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше Міжнародний день захисту дітей відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.

Відповідно до Женевської декларацією про права дітей, прийнятої в 1924 році, була проголошена необхідність соціального захисту прав дитини. Декларація прав дитини була прийнята 20 листопада 1959 і проголошувала рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної належності, громадського походження, майнового стану та іншого. Декларація закликає батьків, громадські організації, уряди визнати права дітей і сприяти їх здійсненню.

У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей. Серед їхнього числа: конкурси, з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи.

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