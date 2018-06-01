ОСТАННІ НОВИНИ

Поліцейські просять повідомляти про випадки продажу алкоголю дітям

Юлія Шпак

|

Поліцейські Львівщини закликають повідомляти про випадки продажу алкоголю дітям. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна є одним з лідерів за рівнем вживання алкоголю дітьми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Алкоголь не лише наносить шкоду дитячому здоров’ю, а й призводить до вчинення злочинів та правопорушень. Дільничні офіцери поліції постійно проводять роботу з виявлення місць незаконного продажу алкоголю, а також проводять профілактичні бесіди з дітьми. Знаєш де продають алкоголь неповнолітнім – повідом свого дільничного офіцера поліції!», – йдеться у повідомленні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...