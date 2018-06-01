Поліцейські просять повідомляти про випадки продажу алкоголю дітям

Поліцейські Львівщини закликають повідомляти про випадки продажу алкоголю дітям. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна є одним з лідерів за рівнем вживання алкоголю дітьми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Алкоголь не лише наносить шкоду дитячому здоров’ю, а й призводить до вчинення злочинів та правопорушень. Дільничні офіцери поліції постійно проводять роботу з виявлення місць незаконного продажу алкоголю, а також проводять профілактичні бесіди з дітьми. Знаєш де продають алкоголь неповнолітнім – повідом свого дільничного офіцера поліції!», – йдеться у повідомленні.