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Перший день літа у Львові розпочався з йоги та медитації

Омелян Шевчук

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Більше 200 львів’ян прийняли виклик від фестивалю LvivYogaDay і розпочали свій ранок з хатха-йоги та медитації в парку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

З 1 до 22 червня у Львові проходить масовий YogaChallenge — 22 дні безкоштовних занять з хатха-йоги та медитації, які розпочинаються щоранку у парку ім. І. Франка. Така соціальна акція — це початок фестивалю Lviv Yoga Day, який створений, аби відсвяткувати міжнародний день йоги.

«Приємно, що ідея поділитись з друзями знанням про йога-стиль життя переросла в таку масштабну акцію. Перші челенджі в 2016 збирали близько 30 людей, а зараз в парку зібралось 250 людей, і це тільки початок. Щороку у Львові стає все більше тих, хто відкриті до нового і корисного. Саме для рішучих змінювати своє життя та свідомість людей ми і створили проект Lviv Yoga Day», — говорить організатор Марічка Кропатницька.

Практика буде корисною для всіх: дітей, дорослих та людей літнього віку. Спеціально розроблений комплекс вправ не потребує особливої фізичної підготовки.

З собою потрібно взяти килимок та зручний одяг.

Вхід вільний, реєстрація тут: bit.ly/2syuflV

1−22 червня Yoga Challenge 8:00—9:00 год, Львів, парк ім. І. Франка, Верхня Галявина. На випадок дощу – заняття відбуватиметься на вул. Дудаєва, 14 (бічна просп. Шевченка) в приміщенні студії йоги та медитації «Mantra House».

Вхід вільний, реєстрація тут: bit.ly/2syuflV

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