Патрульні затримали подружжя, яке вночі на вулиці Самчука вкрало дощоприймачі

У Львові посеред ночі подружжя на вулиці Уласа Самчука вкрали водостічні решітки. Таким чином вони намагалися підзаробити. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульні вночі опрацьовуючи виклик біля Стрийського базару, почули через рацію близько пів другої, що на вулиці Уласа Самчука крадуть водостічні решітки.

«Заявниця, розповіла патрульним, що двоє на автомобілі Nissan Primastar здійснюють крадіжку і чітко вказала номерні знаки транспортного засобу і про пошкодження поруч з ними. Інспектори оперативно відреагували і вирушили на згадане завдання. Біля консульства виявили даний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Патрульні попросили показати вміст салону, де виявили три дощоприймачі.

«Подружжя повідомило, що таким чином хотіли заробити собі на життя. На місце викликали слідчо-оперативну групу і допоки вони проводили усі необхідні дії, інспектори піднялися вище до входу у Стрийський парк і виявили ями, на місці де б мали бути решітки. На піску лишилися характерні відбитки від протекторів гуми раніше вказаного автомобіля і підошви жіночого взуття, які співпадали із взуттям пасажирки», – додали патрульні.

Попередня кваліфікація крадіжки – крадіжка здійснена групою осіб. При виявленні підозрілих осіб патрульні закликають телефонувати на 102.