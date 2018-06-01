На вулиці Івана Мазепи хочуть будувати приватний пологовий будинок. Місцеві мешканці – проти

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 1 червня, мав затверджувати містобудівні умови та обмеження на будівництво ТзОВ «Карпатська нерухомість» медичного центру з пологовим будинком на вул. Гетьмана І. Мазепи. Однак на засідання прийшли обурені місцеві мешканці, які запропонували знайти для закладу іншу ділянку, відтак розгляд питання перенесли. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Площа земельної ділянки, де планують облаштувати медцентр, – 0,7000 га.

Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-5 – лікувальні зони відповідно до детального плану території.

Мешканці наголосили, що ця земельна ділянка потрібна громаді і там має бути сквер. Питання вирішили перенести для додаткового доопрацювання.