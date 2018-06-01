На Донбасі поранення отримали троє українських захисників

Минулої доби на Донбасі внаслідок бойових дій отримали поранення троє наших захисників. Їх оперативно евакуйовано до медичних закладів. Стан здоров’я одного захисника – середньої важкості, ще двох військових – задовільне. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі Нацбезпеки України.

Луганський напрямок

Протягом 31 травня зафіксовано 7 прицільних ворожих обстрілів.

Пізно ввечері окупанти випустили декілька мін із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм по позиціях захисників Новотошківського.

Протягом минулої доби на Луганському напрямку ворог вів у переважній більшості провокаційні обстріли із піхотного озброєння: гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів в районі н.п. Катеринівка, Луганське, Південне, Кримське, Новозванівка та Новотошківське. При цьому, оборонці Новотошківського фіксували ворожий обстріл із зенітної установки ЗУ-23-2.

Донецький напрямок

Протягом минулої доби зафіксовано 19 ворожих прицільних обстрілів.

Ворог випустив по декілька снарядів з артилерії калібру 122 мм по оборонцям Чермалика та Водяного. Окрім цього, міномети калібрів 120 та 82 мм противник застосовував по захисникам Павлополя, та знову ж Чермалика та Водяного.

Провокаційний обстріли з піхотного озброєння окупанти вели по захисникам населених пунктів Мар’їнка, Павлопіль, Красногорівка, Чермалик, Кам’янка, Водяне, Лебединське, Новоселівка Друга, Гнутове, Широкине та Піски. З озброєння БМП ворог вів обстріли по опорних пунктах Об’єднаних сил в районах Кам’янки, Водяного та Гнутове. Після 23 години по захисникам н.п. Піски вів вогонь ворожий снайпер.