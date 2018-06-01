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Львівській правоохоронці знову шукають вибухівку у 8 бізнес-центрах

Олександр Косик

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У Львові перевіряють повідомлення про замінування бізнес-центрів. За вказаними у повідомленні адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 1 червня, до поліції звернулися співробітники Центру безпеки міста, які повідомили, що близько 9.00 вони знову отримали анонімне повідомлення про замінування вісьмох будівель львівських бізнес-центрів.

Три з них розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Героїв УПА, Богдана Хмельницького та Шевченка.

За вказаними адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб. Також правоохоронці вживають необхідних заходів аби встановити особу аноніма, котрий надав повідомлення про замінування.

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