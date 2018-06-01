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Львів’ян запрошують до Горіхового гаю на дитяче свято

Олександр Косик

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У неділю, 3 червня, в парку «Горіховий гай» відбудеться святкування Міжнародного дня захисту дітей «Весело РАЗОМ!». Метою заходу є організація спільного дозвілля батьків та дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

На дітей та батьків чекає святковий концерт за участі дитячих колективів, показ мультфільму, бульбашкове шоу, приготування куліша зі справжніми козаками, майстер-класи, весела естафета та ще багато цікавого.

Свято розпочнеться о 10:00 год за адресою: м.Львів, вул.В.Великого, 14А (парк «Горіховий Гай»).

Організатори заходу –  департамент соціального захисту населення Львівської ОДА, ГО «МСО «САМІ», ГО «Розправлені крила», БО «Промінчик», БФ «Опіка майбутнього».

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