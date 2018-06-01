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Інженер з технагляду нажив на будівництві дитячого будинку 270 тисяч

Олександр Косик

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На Львівщині правоохоронці викрили інженера з технагляду у махінаціях з бюджетом. Як встановили правоохоронці, службовець затвердив акти виконаних робіт, у які були внесені недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, що призвело до збитків на суму 270 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Гроші були виділені для проведення будівництва дитячого будинку сімейного типу. Проте, як встановили правоохоронці, у документацію проведених робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів.

Внаслідок цього з бюджету фірмі-підряднику було безпідставно виплачено кошти на суму у 270 тисяч гривень.

Інженеру з технагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Досудове розслідування триває.

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