Завтра стартує купальний сезон. Для відпочинку в області відкрито сім пляжів

Купальний сезон у Львівській області офіційно розпочнеться з 1 червня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Органами місцевої влади та місцевого самоврядування протягом березня – квітня було визначено місця масового відпочинку на воді, перелік яких було затверджено рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 4 травня (протокол №14). Загалом було визначено 39 об’єктів масового відпочинку на воді, з них 24 пляжі.

Фахівцями Центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області проведено водолазне обстеження дна підводної акваторії 21 пляжу.

Центральною рятувально-водолазною службою у Львівській області підготовлено 10 матросів-рятувальників із складу ЦРВС та проведено інструктажі з 60 особами обслуговуючого персоналу та 38 плавцями-рятувальниками відомчих рятувальних постів місць масового відпочинку на водних об’єктах під час проведення водолазного обстеження підводної частини акваторії пляжів.

Загалом, на території Львівської області визначено 19 пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2015 № 301. Відповідно до зазначених Правил, суб’єкти господарювання, які надають послуги з організації відпочинку людей на водних об’єктах, мають забезпечити проведення водолазного обстеження підводної частини акваторії пляжу, створити відомчі рятувальні пости, які укомплектовані підготовленим персоналом та необхідним обладнанням й інвентарем, заключити угоди на обслуговування Державною аварійно-рятувальною службою. Крім того, на території пляжів встановлюються стенди, на яких має бути розміщено інформацію про глибину і площу водного об’єкта, нахил берегів і ширину мілководдя, температуру та якість води, рівень благоустрою пляжів.

Інші об’єкти масового відпочинку на водних об’єктах закінчують проведення необхідних заходів з облаштування пляжів. Також, однією з причин із затягуванням початку роботи тих чи інших об’єктів є відсутність відповідного температурного режиму води пляжу. Після виконання необхідних умов, для відпочинку на воді будуть відкриті всі визначені водні об’єкти.

На сьогодні, для відпочинку відкриті пляжі на наступних водних об’єктах:

– Дрогобицький район – озеро поблизу с. Модричі;

– Жовківський район – озера поблизу населених пунктів Воля Гамулецька та Фійна-Майдан;

– Золочівський район – міський став в парку “Здоров’я” у місті Золочів;

– Миколаївський район – пляжі на озері поблизу з/д станції “Задорожнє”;

– Перемишлянський район – міський став у місті Перемишляни та озера поблизу населених пунктів Стрілки та Коросно;

– Пустомитівський район – озера поблизу міста Пустомити та населених пунктів Старе Село та Давидів;

– Яворівський район – рекреаційна водойма Яворівського Національного природного парку.